Details Erstellt am Montag, 26. Dezember 2016 12:07

Kommentar schreiben

Washington:"Was ist der Langzeit-Effekt von zu viel Informationen? Einer der Effekte ist es, erster zu sein zu wollen. Die Echtheit spielt da keine Rolle mehr. Was habt Ihr also alle für eine Verantwortung? Die Wahrheit zu sagen und nicht nur erster zu sein. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es nur noch darauf ankommt erster zu sein. Wen interessierts? Hau es raus. Uns interessiert nicht, wen es verletzt oder wen wir damit zerstören. Uns ist egal ob es wahr ist. Sag es einfach und verkaufe es."Mit dem "CC" Knopf können deutsche Untertitel eingeschaltet werden.Quelle: MRCTVorg