Details Erstellt am Freitag, 17. Februar 2017 09:48

Kommentar schreiben

Donald Trump sprach Klartext über CNN, darüber wie diese mit Ihm umgehen. Über den ganzen Tag hinweg wird Trump in CNN Sendungen in ein schlechtes Licht gerückt. Trump sehe sich diese Sendungen an und ist darüber alles andere als erfreut.Deutsche Untertitel können mit dem CC Knopf in der Abspielleiste eingeschaltet werden.Quelle: Wahrheitsbewegung