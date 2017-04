Details Erstellt am Samstag, 01. April 2017 14:38

Kommentar schreiben

Ungarns Präsident Viktor Orban, sprach am 20.03.2017 in Valetta, auf dem EPP Kongress über die aktuelle Lage in Europa, und fand (anders als die meisten Politiker in der EU), sehr deutliche Worte.Deutsche Untertitel über CC Taste aktivierenQuelle: Wahrheitsbewegung