Donald Trump wurde kürzlich von einem Reporter am Flughafen eine Frage bzgl. der DOJ (Justizbehörde in den USA) gestellt. Trump antwortete: "Ich weiss nicht, was mit der Justizbehörde ist. Sie soll eigenständig arbeiten. Sie soll aber auch die Machenschaften der Demokraten & den Podestas untersuchen". Mitarbeiter der Justizbehörde und er selbst seien enttäuscht, so Trump.Deutsche Untertitel können über die CC Taste eingeschaltet werden.Quelle: Wahrheitsbewegung