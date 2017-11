Details Erstellt am Dienstag, 14. November 2017 16:12







In seiner Rede vor dem EU Parlament am 14.11.2017 sprach Nigel Farage über den Einfluss von George Soros Open Society Stiftung auf die EU. Namentlich sind 226 EU Politiker an geheimen Absprachen mit George Soros beteiligt.Deutsche Untertitel können über die CC Taste eingeschaltet werden.Quelle: europarl