Details Erstellt am Samstag, 23. Dezember 2017 17:01

Kommentar schreiben

Edward Snowden stellt die innovative App Haven vor, welche bereits in der Beta Version z.B. im Playstore für Android Smartphones runtergeladen werden kann.Mehr Infos: https://guardianproject.github.io/haven/ Hier runterladen: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.havenapp.main Spenden für Haven: https://freedom.press/donate-support-haven-open-source-project/ Quelle: Freedom of the Press Foundation