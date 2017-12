Details Erstellt am Samstag, 30. Dezember 2017 17:43







Der US Präsident Donald Trump unterzeichnete am 29. Dezember 2017 einen weiteren Erlass gegen den Menschenhandel. Im Februar 2017 unterzeichnete Trump bereits eine Exekutiv-Order zum Aufbrechen krimineller Organisationen, darunter jene, welche das Verbrechen des Menschenhandels begehen. Der Januar 2018 soll ein Monat in den USA werden, in welchem diesen Schwerverbrechen entgegengetreten wird.Quelle: Wahrheitsbewegung