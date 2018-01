Details Erstellt am Sonntag, 07. Januar 2018 09:25







Kommentar schreiben

Der ungarische Präsident Victor Orban sprach bei seinem Besuch der CSU in Bayern auf der Pressekonferenz in Seeos, über die nahe Zukunft in Europa. Orban betonte, dass seiner Ansicht nach das Jahr 2018, die Wiederherstellung des Volkswillens in Europa bringen wird.Quelle: Wahrheitsbewegung