US Präsident Donald Trump wurde kürzlich, beiläufig zur Veröffentlichung des Memos angesprochen: "Release the Memo!", daraufhin Trump: "Zu 100%, keine Sorge!".Hintergrund:Es geht um das FISA Memo, welches womöglich den tiefen Staat, Obama, Clinton & Co. zu Fall bringen könnte. Genaue Inhalte sind der Öffentlichkeit bislang nicht bekannt. Abgeordnete des US Kongresses, welche Einblick in das FISA Memo nehmen konnten, sprachen sich danach "schockiert" für die Veröffentlichung aus.Quelle: Wahrheitsbewegung