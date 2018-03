Details Erstellt am Sonntag, 18. März 2018 14:34

Kommentar schreiben

Unterstützung via Paypal an: paypal.me/Wahrheitsbewegung(Als Spende für meine Übersetzungen, vielen Dank!)Am 16.03.2018 sprach Kim Dotcom mit Suzie Dawson und Elizabeth Lea Vos in einem fast 2,5 stündigen Interview über Hintergründe in der Weltpolitik. Hier ein 11- minütiger Zusammenschnitt mit deutschen Untertiteln.Deutsche Untertitel: Michael Liebert / http://www.Wahrheitsbewegung.TVQuelle: Suzi 3D